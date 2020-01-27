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وزيرة الصحة: أسرة الرعاية المركزة بمصر وفقا للمعدلات العالمية جيدة

الإثنين 27/يناير/2020 - 07:35 ص
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وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير الرعايات المركزة والحضانات والطوارىء، هى استكمال لمبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنهم سيعلنون عن تفاصيل المبادرة قريبا، وسيكون هناك حل جذري مميكن لقطاع الرعاية المركزة والحضانات.

وكشفت أن أسرة الرعاية المركزة في مصر وفقا للمعدلات العالمية جيدة، موضحة أنه سيكون هناك "سيستم" لتحديد أسرة الرعاية الفارغة، معلقة: "الدقيقة بتفرق في حياة الإنسان".
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وزيرة الصحة توك شو الرئيس عبدالفتاح السيسي اسرة الرعاية

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