بسبب جماهيره.. المنتخب التونسي لليد مهدّد بالإستبعاد من الألعاب الأولمبية وكأس العالم

توقّف اللعب بنهائي 'كان' كرة اليد بين تونس ومصر، قبل أقل من دقيقتين من زمن اللقاء نهاية، بعد تعمّد الجمهور التونسي رشق اللاعبين بالقوارير، ومن ثمّ تمّ استئناف اللعب الذي إنتهى بفوز المنتخب المصري بنتيجة 27-22.





وقد توقفت المقابلة لأكثر من 8 دقائق إثر الرمي المتتالي للمقذوفات من جانب الجماهير التونسية الحاضرة في القاعة، بالإضافة إلى اقتحام الميدان من طرف مشجعين إثنين كانا متواجدين في المدارج.





وفي هذا الصدد، أفاد الأستاذ معاذ بن زايد العضو الجامعي ومدير المنتخبات في الجامعة التونسية لكرة اليد، في تصريح لموزاييك، بأن المنتخب التونسي مهدّد بتلقي عقوبات تأديبية كبيرة جدا، على إثر الأحداث التي شهدتها مقابلة تونس ومصر في نهائي 'الكان' منذ قليل في رادس.

وأكد بن زايد على أن العقوبات قد تصل إلى منع تونس من المشاركة في الدورة الترشيحية للألعاب الأولمبية القادمة، وكذلك منعه من المشاركة في كأس العالم القادمة.





وسينعقد الليلة اجتماع طارئ للجنة التأديب التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة اليد، لاتخاذ القرارات اللازمة بعد أحداث النهائي التي شهدتها قاعة رادس.





ويذكر بأن المنتخب التونسي لكرة اليد، كان قد انقاد إلى هزيمة في نهائي كأس الأمم الإفريقية، أمام نظيره المصري، في المباراة التي دارت مساء اليوم الأحد 26جانفي 2020، بالقاعة الأولمبية برادس، بنتيجة 22-27.