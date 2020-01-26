الخارجية السودانية تحرص على تعزيز علاقتها بالسعودية والإمارات

وشرحت خلال لقائها (الأحد) في مكتبها بوزارة الخارجية، السفيرين السعودي حسن بن علي جعفر، والإماراتي حمد الجنيبي، الأوضاع الاقتصادية والسياسية، مؤكدةً حرص السودان على تعزيز العلاقات مع كل الدول الشقيقة.





وأكدت الوزيرة السودانية أن السودان يسعى ويأمل في حلّ الخلافات بين الدول الشقيقة والوصول إلى اتفاق، وأن يكون هناك تحاور بين الدول العربية والأشقاء، مشيدةً بالتعاون بين دول مجلس التعاون والدور الرائد الذي تلعبه.

وناقش الاجتماع الإجتماع القضايا ذات الاهتمام المشترك.