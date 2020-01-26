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الخارجية السودانية تحرص على تعزيز علاقتها بالسعودية والإمارات
الأحد 26/يناير/2020 - 10:46 م
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الفجر السعودي
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أكدت السودان، اليوم الأحد، حرصها على تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية وكل الدول الشقيقة.
أشادت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله، بدعم السعودية والإمارات للسودان في مختلف المجالات.
وشرحت خلال لقائها (الأحد) في مكتبها بوزارة الخارجية، السفيرين السعودي حسن بن علي جعفر، والإماراتي حمد الجنيبي، الأوضاع الاقتصادية والسياسية، مؤكدةً حرص السودان على تعزيز العلاقات مع كل الدول الشقيقة.
وأكدت الوزيرة السودانية أن السودان يسعى ويأمل في حلّ الخلافات بين الدول الشقيقة والوصول إلى اتفاق، وأن يكون هناك تحاور بين الدول العربية والأشقاء، مشيدةً بالتعاون بين دول مجلس التعاون والدور الرائد الذي تلعبه.
وناقش الاجتماع الإجتماع القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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