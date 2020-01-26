الأحمر في الصدارة.. ترتيب مجموعة الأهلي بعد الفوز على النجم الساحلي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، فوزًا هامًا على نظيره النجم الساحلي التونسي، بهدف دون رد بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





وأحرز النيجيري جونيور أجايي لاعب المارد الأحمر، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، باللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب السلام الدولي لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات.





وخاض الأهلي المباراة، وسط أرضه وجماهيره، سعيًا وراء تحقيق الفوز، والحفاظ على آماله في التأهل للدور المقبل من البطولة القارية.





ويحتاج الأهلي بتلك النتيجة، لتحقيق الفوز على الهلال السوداني أو التعادل في أم درمان بالسودان، بالجولة الأخيرة لضمان تأهله لدور الثمانية بشكل رسمي

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ويرصد "الفجر الرياضي" ترتيب المجموعة الثانية عقب فوز الأهلي على النجم الساحلي بدوري الأبطال من خلال التقرير الآتي:-





اعتلى النادي الأهلي، الصدارة برصيد 10 نقاط، يليه الهلال السوداني في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، والنجم الساحلي ثالثًا برصيد 9 وبفارق الأهداف عن الفريق السوداني، فيما يحتل بلاتينيوم ستارز، مؤخرة الجدول برصيد نقطة وحيدة وخرج من المنافسة.