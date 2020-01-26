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الأهلي يتخطى عقبة النجم الساحلي بهدف "أجاي" ويتصدر مجموعته بدوري الأبطال

الأحد 26/يناير/2020 - 10:51 م
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الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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حقق الأهلي فوزًا صعبًا على النجم الساحلي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ستاد السلام ضمن مباريات الجولةً الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدين الأهلي بهذا الفوز للاعبه النيجيري جونيور أجاي والذي سجل الهدف الوحيد والفوز في الدقيقة ٣١ من عمر اللقاء.

الشوط الأول
بدأ الأهلي اللقاء بهجوم ضاغط حيث مرر حسين الشحات الكرة لأحمد الشيخ داخل منطقة جزاء النجم الساحلي ليسدد الكرة لكنها ارتطمت بمدافع الفريق التونسي وتحولت لركلة ركنية وتضيع أول محاولة هجومية للمارد الأحمر.

وحصل كريم العريبي على أول بطاقة صفراء في اللقاء مع حلول الدقيقة ٤ بعد ضربه لأحمد الشيخ بالمرفق في وسط الملعب.

وشن الفريق التونسي أول غاراته الهجومية على الأهلي في الدقيقة ٥ حيث سدد سالم بوخانشوش تصويبة قوية تألق محمد الشناوي في إبعادها عن مرماه وتضيع فرصة خطيرة للنجم الساحلي مع الدقيقة ٦.

وفي الدقيقة ١٦ حصل حسين الشحات على ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء سددها علي معلول بجوار القائم الأيسر لكرير حارس النجم الساحلي.

وفي الدقيقة ٢١ انطلق كريم العريبي من الناحية اليمنى وراوغ محمد هاني لينفرد بمحمد الشناوي الذي ارتدى قفاز الإجادة وأنقذ فريقه من هدف محقق في أخطر فرص الشوط الأول.

وخطف مروان محسن الكرة في الدقيقة ٣٠ ليمرر لكرة لحسين الشحات الذي الكرة قوية لكن كرير حارس مرمى النجم نجح في إبعاد الكرة وحلولها إلى ركبة ركنية.

ومن عدة محاولات ووسط تألق لمدافعي النجم الساحلي وصلت الكرة لجونيور أجاي الذي سددها باتجاه المرمى وينجح في إحراز الهدف الأول للأهلي في الدقيقة ٣١ لتنطلق الأفراح في جميع أرجاء الملعب.


بعد هدف الأهلي انطلق حسين الشحات من الجهة اليمنى ومرر الكرة رائعة  لعمرو السولية لكن كرير حارس النجم الساحلي تصدى للكرة ببراعة.

وأفسد المالي أليو ديانج هجمة مرتدة خطيرة للنجم الساحلي في الدقيقة ٤١، لتكر الدقائق القليلة المتبقية من عمر هذا الشوط دون جديد على مستوى النتيجة وينتهي بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني بدأ الفريق التونسي باحثا عن هدف التعادل خيث سدد ماليك باكوي الكرة قوية لكن قدم ياسر إبراهيم أبعدتها عن منطقة جزاء الأهلي، ليرد حسين الشحات بهجمة خطيرة بكن كرته علت عارضة كرير حارس النجم الساحلي.

وفي الدقيقة ٥٤ تسلم مروان محسن الكرة على حدود منطقة جزاء النجم الساحلي، ليسدد الكرة قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لكرير حارس النجم الساحلي وتضيع فرصة خطيرة للمارد الأحمر، ليجري فايلر التغيير الأول لفريقه بالدفع بمحمود عبد المنعم "كهربا" بدلًا من أحمد الشيخ.

ومرر أليو ديانج الكرة في الدقيقة ٦٣ لعمرو السولية على حدود منطقة جزاء النجم الساحلي ليسددها السولية ضعيفة وتصل سهلة في يد كرير حارس مرمى الفريق التونسي.

وفي الدقيقة ٧٤ لجأ فايلر لدكة بدلاء فريقه مجددًا حيث أشرك وليد سليمان بدلًا من حسين الشحات لتنشيط الناحية الهجومية للفريق الأحمر، ليرد عليه جاريد بالدفع بأليا برينو بدل من وجدي كشريدة، وحمزة الأحمر بديلاً لسالم باشنوش.

وحصل مروان محسن على البطاقة الصفراء بعد تدخله مع مدافع النجم الساحلي، ثم بطاقة صفراء أخرى لمحمود كهربا في الدقيقة ٨٢.

وفي الدقيقة ٩٠ دفع فايلر بأخر تغييراته بإشراك الوافد الجديد أليو بادجي بدلًا من مروان محسن، ويحتسب حكم اللقاء ٥ دقائق وقت بدل ضائع لكن النتيجة ظلت على حالها لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدف دون رد.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده للنقطة ١٠ في صدارة المجموعة بينما تجمد رصيد النجم الساحلي عند ٩ نقاط في المركز الثاني.
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