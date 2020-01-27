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مصرية بـ الصين: "ووهان أصبحت مدينة أشباح بسبب كورونا"

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:57 ص
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كورونا
كورونا
الفجر
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قالت عزة عبدالوهاب، مسئولة الطلاب بجامعة ووهان الصينية، إن الوضع فى الصين صعب للغاية بعد انتشار فيروس كورونا، مؤكدةً أنهم يبحثون عن طريقة للخروج من البلد.

وأضافت "عزة"، خلال مداخلتها الهاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث"، اليوم الأحد، أن جامعة ووهان بها ٢٣ طالبًا مصريًا، والمدينة كلها بها ١٠٠٠ مصري.

وأكدت مسئولة الطلاب المصريين بجامعة ووهان، أن السفارة المصرية ببكين تتواصل معهم كل يوم، مطالبة أن يتم تسهيل خروجهم من الصين فى أسرع وقت، معلقةً "ووهان أصبحت مدينة أشباح".
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