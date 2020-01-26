عم الطبيب للهضبة تتصدر ترند تويتر قبل طرحها



وكان عمرو دياب قد غنى عم الطبيب لأول مرة يوم الجمعة الماضية في حفله بميديا سيتي دبي وسط تفاعل جماهيري كبير.



الأغنية من كلمات صابر كمال وألحان عمرو دياب وتوزيع رامي سمير ، وستصدر في ألبوم " أنا غير" والذي أعلن عمرو دياب خلال الحفل عن طرحه قريبا.

تصدر هاشتاج عم الطبيب أحدث أغنيات النجم الكبير عمرو دياب تريند موقع تويتر كأكثر هاشتاج بحثا على موقع التواصل الشهير.