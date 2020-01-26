Advertisements
عم الطبيب للهضبة تتصدر ترند تويتر قبل طرحها
الأحد 26/يناير/2020 - 11:31 م
Advertisements
يارا أحمد
Advertisements
تصدر هاشتاج عم الطبيب أحدث أغنيات النجم الكبير عمرو دياب تريند موقع تويتر كأكثر هاشتاج بحثا على موقع التواصل الشهير.
وكان عمرو دياب قد غنى عم الطبيب لأول مرة يوم الجمعة الماضية في حفله بميديا سيتي دبي وسط تفاعل جماهيري كبير.
الأغنية من كلمات صابر كمال وألحان عمرو دياب وتوزيع رامي سمير ، وستصدر في ألبوم " أنا غير" والذي أعلن عمرو دياب خلال الحفل عن طرحه قريبا.
وكان عمرو دياب قد غنى عم الطبيب لأول مرة يوم الجمعة الماضية في حفله بميديا سيتي دبي وسط تفاعل جماهيري كبير.
الأغنية من كلمات صابر كمال وألحان عمرو دياب وتوزيع رامي سمير ، وستصدر في ألبوم " أنا غير" والذي أعلن عمرو دياب خلال الحفل عن طرحه قريبا.
Advertisements