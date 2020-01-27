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عمرو أديب يكشف عن عاصمة فلسطين في صفقة القرن

الإثنين 27/يناير/2020 - 02:48 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن التسريبات المنتشرة حول صفقة القرن تشير إلى أن المبدأ الأمريكي في تعاملها مع الصفقة يرتكز على أن ما حصلت عليه إسرائيل "حلال عليها"، معقبا: "هما هيثبتوا الحمل الإسرائيلي.. واللي راح راح يا قلبي".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعطي هدية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب الانتخابات الأمريكية، منوها بأن هناك تسريبات أن صفقة القرن ستعتبر مدينة "شعفاط" هى عاصمة فلسطين.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب: "تخيلوا لو مصر مكنتش أخدت أرضها.. كان زمان مصر لسه بتتكلم أنها عايزة أرضها.. أقسم بالله كان زمانا لسه بنتكلم على شرم الشيخ".

واعتبر أن ما يثار عن صفقة القرن كلام غير عادل، معلقا ساخرا: "عادل نفسه يزعل.. الوضع غريب، وأتمنى تكون التسريبات ليست حقيقة".
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الكلمات المفتاحية

عمرو أديب صفقة القرن ترامب اخبار مصر أمريكا

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