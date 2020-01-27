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برلماني: الإخوان بيحاولوا يلهوا الشعب بلعبة "بص للعصفورة" (فيديو)

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:48 ص
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الدكتور عبدالرحيم علي
الدكتور عبدالرحيم علي
الفجر
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قال الدكتور عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، إن اللعبة التى يلعبها الإخوان الآن هى لعبة "بص للعصفورة"، ويريدون إلهاء الشعب المصري عن طريق الإعلام الإخواني، مشددًا على ضرورة التركيز مع ما يحدث فى الخارج.

وأكد "علي" خلال مداخلته الهاتفية مع برنامج "القاهرة الآن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث"، اليوم الأحد، أن من خطط لمؤامرة تقسيم مصر هم الإخوان، مشيرًا إلى أنهم لجأوا إلى حاضنة عربية وهى قطر، وأخرى إقليمية المتمثلة فى تركيا.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المعركة لم تعد فى مصر، وأن الإخوان يعملون بنشاط فى الخارج، لإثارة الحكومات والمنظمات الحقوقية والبرلمانية ضد مصر، مشيرًا إلى أنه لا بد من جهد منظم من قبل الحكومة المصرية لصد هذه المحاولات.
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الكلمات المفتاحية

لميس الحديدي توك شو الدكتور عبدالرحيم علي الإخوان

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