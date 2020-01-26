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YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي جودة عالية بدون تقطيع

الأحد 26/يناير/2020 - 10:35 م
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مشاهدة مباراة الاهلي
مشاهدة مباراة الاهلي
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نتابع معكم رابط مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم في دوري أبطال أفريقيا على قنوات بي إن سبورت ونرصد لكم كل جديد عبر نقل محتوى متميز ونتابع معكم كل جديد عبر التفاصيل.
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* التشكيل المتوقع :
من المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بالتشكيل التالي :-
حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : علي معلول وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني
خط الوسط : أليو ديانج وعمرو السولية رمضان صبحي
خط الهجوم : محمد مجدي قفشة وجونيور أجايي وحسين الشحات
أصبحت المنافسة في المجموعة الثانية في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا معقدة للغاية خصوصاً بعد تعادل الأهلي مع بلاتينيوم الزيمبابوي بهدف لكل منهما وفوز النجم الساحلي التونسي على الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية.
ويحتل النجم الساحلي صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط يليه الأهلي برصيد 7 نقاط ثم يأتي الهلال في المركز الثالث برصيد 6 نقاط ويتذيل بلاتينيوم المجموعة برصيد نقطة ليخرج رسميا من الحسابات تماما بعد هزيمته في 3 مباريات وتعادله في مباراة واحدة.
* مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي :
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