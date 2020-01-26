قصر ثقافة قنا يحتفل بعيد الشرطة بعروض فنية واستعراضية

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، واللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا الاحتفال الذي نظمه قصر ثقافة قنا للاحتفال بعيد الشرطة، جاء ذلك بحضور العقيد محمود ياسين مدير جمعية المحاربين القدماء بقنا وعدد من رجال الدين الاسلامي والمسيحي والقيادات التنفيذية والامنية والشعبية وعدد من أهالي مدينة قنا.



وأعرب محافظ قنا عن خالص التهنئة لرجال الشرطة المصرية البواسل ولأسر الشهداء بمناسبة الاحتفال بالذكري الثامنة والستون لعيد الشرطة، مثنيا علي الدور الهام لرجال الشرطة في حفظ الأمن للوطن والمواطنين، مشيدا بما يبذلونه من جهد وما يقدمون من تضحيات، واضاف أن مصر ماضية قدمًا نحو التنمية والبناء بسواعد أبنائها الأوفياء، مؤكدا أن مصرنا لن تنسى الشهداء وما قدموه في مواجهة الإرهاب الأسود.







جدير بالذكر أن الاحتفال شهد عدد من الفقرات الفنية والاغاني الوطنية لفرقتي الفنون الشعبية والموسيقي العربية بالإضافة الي عروض الاطفال لقصر ثقافة الطفل، واختتم الحفل بتكريم عدد من أسر شهداء الشرطة من أبناء المحافظة.



