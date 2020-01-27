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غرفة التجارة عن منع استيراد الثوم الصيني بسبب كورونا: "إحنا مش أقل من أوروبا"

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:44 ص
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ثوم
ثوم
كساب أحمد
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قال أحمد محمد أحمد، عضو شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية، إن مصر تستورد من الصين الثوم والجزر وبعض أنواع التفاح لسد الفجوة في الإنتاج المصري، مضيفًا أن الشعبة إذا تأكدت من وجود تأثير لانتشار فيروس كورونا على الحاصلات الزراعية الصينية، فسيتم وقف استيراد هذه الأنواع والبحث عن بدائل أخرى، معقبًا: "إحنا مش أقل من أوروبا".

وتابع عضو شعبة الخضار والفاكهة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية dmc"، مساء الأحد، أن الثوم يتم زراعته في مصر، ويتم استيراده من الصين لسد الفجوة في الزراعة المصرية، مشيرًا إلى أن الفجوة في إنتاج الثوم ليست كبيرة، وقد نستغني عنها.

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقوم بزيادة الرقعة الزراعية لتوفير احتياجات المواطن المصري، متابعًا: "مش معقولة مصر دولة زراعية وتستورد الثوم من الصين".
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الكلمات المفتاحية

فيروس انتشار الكورونا الرئيس عبدالفتاح السيسي استيراد الثوم

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