أحمد موسى: قيادات الإخوان يعيشون في ثراء وعملائهم يتسولون



قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإخوان تنظيم إرهابي يجهز لقتل المواطنين، موضحًا أن مظاهرات جماعة الإخوان الإرهابية تستهدف إراقة الدماء.



وأشار "موسى"، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأحد، إلى أن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية يعيشون في ثراء بينما عملائهم يتسولون.



وشدد على أن تركيا وقطر يحب أن يقوموا بتنفيذ الطلبات المصرية، وإيقاف مساندتهم لجماعة الإخوان الإرهابية.



ونوه الإعلامي أحمد موسى، بأن جماعة الإخوان الإرهابية هم الذين حرقوا القاهرة في 26 يناير 1952.



