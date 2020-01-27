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اليوم.. "نقل البرلمان" تناقش 4 طلبات إحاطة

الإثنين 27/يناير/2020 - 02:05 ص
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البرلمان
البرلمان
عبداللطيف هيبة
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تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعين اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام عبدالواحد، وعدد من أعضاء اللجنة.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الأول: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 14 لسنة 2020، بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية والبنك المجرى للتصدير والاستيراد وبنك الاستيراد والتصدير الروسي بمبلغ مليار و16 مليونا و50 ألف يورو، الموقعة بتاريخ 12-12-2019.

كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع الثاني: طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال آدم، بشأن عدم استكمال الهيئة العامة للطرق والكباري ازدواج طريق الخارجة أسيوط، وطلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبدالقادر، بشأن تهالك طريق الفرافرة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وطلب الإحاطة المقدم من النائب برديس سيف الدين، بشأن توقف العمل بطريق تنيدة منفلوط، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمود أبو الخير، بشأن عدم رصف طريق وادي النقرة بمركز نصر النوبة بأسوان بداية من قرية توشكى إلى محطة رفع المياه رقم 6 بطول 25 كم.

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