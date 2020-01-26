مباريات مرتقبة للهلال والحرية والشرطة بالقسم الثالث في مطروح







يخوض فريق مطروح مواجهة هامة ومنتظرة، في الثانية والنصف من عصر الإثنين، مع فريق الهلال، في إفتتاح لقاءات الجولة الثالثة عشر، من منافسات المجموعة الـ 12 "ب" في دوري القسم الثالث.





يدخل فريق مطروح اللقاء في المركز الرابع برصيد 16نقطة، بينما فريق الهلال في المركز الاول برصيد 19نقطة، ويسعي للفوز لمواصلة تصدر المجموعة، كما يسعي مطروح للفوز للمساواة مع الهلال برصيد 19نقطة والمنافسة بقوة علي صدارة المجموعة.



وعلي ملعب المدينة الشبابية بالاسكندرية يواجه فريق الحرية صاحب المركز الخامس برصيد 14نقطة فريق المصري السلومي صاحب المركز الثالث برصيد 17نقطة ويسعي الفريقين للفوز للصراع بقوة علي صدارة المجموعة.



وفي ملعب المدينة الجامعية بالأسكندرية، يلتقي الجريحان فريق الشرطة المطروحي صاحب ال5نقاط بالمركز الأخير مع فريق شباب الحمام صاحب المركز قبل الأخير برصيد 7نقاط ويسعي الفريقين للفوز للهروب من قاع المجموعة.



وتختتم مباريات تلك الجولة، يوم الجمعة المقبلة، عندما يواجه فريق برج العرب السابع برصيد 11 نقطة، نظيره فريق مركز شباب الضبعة صاحب السادس برصيد 13نقطة، ويسعي الفريقين للفوز للدخول في منطقة الأمان.



ترتيب المجموعة الثانية عشر "ب"

1- الهلال 19 نقطة

2- الجزيرة 19 نقطة

3- المصري السلوم 17 نقطة

4- مطروح 16 نقطة

5- الحرية 14 نقطة

6- شباب الضبعة 13 نقطة

7- برج العرب 11 نقطة

8- شباب الحمام 7 نقاط

9- الشرطة 5 نقاط