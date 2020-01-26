Advertisements
Advertisements
Advertisements

مباريات مرتقبة للهلال والحرية والشرطة بالقسم الثالث في مطروح

الأحد 26/يناير/2020 - 10:31 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد تيتو
Advertisements



يخوض فريق مطروح مواجهة هامة ومنتظرة، في الثانية والنصف من عصر الإثنين، مع فريق الهلال، في إفتتاح لقاءات الجولة الثالثة عشر، من منافسات المجموعة الـ 12 "ب" في دوري القسم الثالث.


يدخل فريق مطروح اللقاء في المركز الرابع برصيد 16نقطة، بينما فريق الهلال في المركز الاول برصيد 19نقطة، ويسعي للفوز لمواصلة تصدر المجموعة، كما يسعي مطروح للفوز للمساواة مع الهلال برصيد 19نقطة والمنافسة بقوة علي صدارة المجموعة.

وعلي ملعب المدينة الشبابية بالاسكندرية يواجه فريق الحرية صاحب المركز الخامس برصيد 14نقطة فريق المصري السلومي صاحب المركز الثالث برصيد 17نقطة ويسعي الفريقين للفوز للصراع بقوة علي صدارة المجموعة.

وفي ملعب المدينة الجامعية بالأسكندرية، يلتقي الجريحان فريق الشرطة المطروحي صاحب ال5نقاط بالمركز الأخير مع فريق شباب الحمام صاحب المركز قبل الأخير برصيد 7نقاط ويسعي الفريقين للفوز للهروب من قاع المجموعة.

وتختتم مباريات تلك الجولة، يوم الجمعة المقبلة، عندما يواجه فريق برج العرب السابع برصيد 11 نقطة، نظيره فريق مركز شباب الضبعة صاحب السادس برصيد 13نقطة، ويسعي الفريقين للفوز للدخول في منطقة الأمان.

ترتيب المجموعة الثانية عشر "ب"
1- الهلال 19 نقطة
2- الجزيرة 19 نقطة
3- المصري السلوم 17 نقطة
4- مطروح 16 نقطة
5- الحرية 14 نقطة
6- شباب الضبعة 13 نقطة
7- برج العرب 11 نقطة
8- شباب الحمام 7 نقاط
9- الشرطة 5 نقاط
Advertisements

أخبار تهمك

كورة اون لاين Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «Ahli» "الشناوي يتألق" رابط الاهلي HD

منذ أقل من ساعتين

الشوط الثاني live.. بث مباشر مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا AHLY TODAY

منذ ساعة

لايف Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي LIVE

منذ ساعتين و 16 دقيقة

"الشوط الثاني" يلا شووت مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر بدون تقطيع GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي YALLA ONLINE

منذ ساعة و 11 دقيقة

«يلاشووت Ahly» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الاهلي

منذ أقل من ساعتين

تغطية مباشرة live| مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر bein sport مشاهدة مباراة الريال اونلاين يوتيوب مجانا

منذ ساعة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا Ahly LIVE

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم 26/1 بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

كورة اون لاين "SHOOT" مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر بدون تقطيع ahly LIVE ماتش الأهلي HD

منذ ساعتين و 40 دقيقة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الاهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الاهلي

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر بدون تقطيع Yalla Shoot كورة لايف اون لاين رابط ماتش الأهلي اليوم ahly live online

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم 1/26 في دوري الأبطال

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الآن "تايم سبورت" لمشاهدة مباراة الأهلي والنجم مجانا.. رابط مشاهدة مباراة الأهلي ahly vs ess تابع الأهلي اليوم

منذ ساعتين و 19 دقيقة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي مجانًا| رابط تايم سبورت مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي| بث مباشر مباراة الأهلي الآن بدون تقطيع رابط kora lve

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:50 م

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا Ahly LIVE

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الاهلي

07:58 م

مشاهدة مباراة الأهلي مجانًا| رابط تايم سبورت مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي| بث مباشر مباراة الأهلي الآن بدون تقطيع رابط kora lve

09:04 م

كورة اون لاين "SHOOT" مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر بدون تقطيع ahly LIVE ماتش الأهلي HD

08:18 م

"الشوط الثاني" يلا شووت مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر بدون تقطيع GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي YALLA ONLINE

09:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status