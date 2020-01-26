يلا شوت madried مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد أونلاين HD

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وكان ريال مدريد توج مؤخرًا ببطولة كأس السوبر الإسباني، على حساب أتلتيكو مدريد، كورة فور جول KORA4GOAL الميرنجي يطمح للانفراد بالصدارة.

موعد مباراة بلد الوليد ضد ريال مدريد بالدوري

وتُقام مباراة بلد الوليد ضد ريال مدريد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة بلد الوليد ضد ريال مدريد بالدوري

كورة أونلاين حيث من المقرر إذاعة مباراة بلد الوليد ضد ريال مدريد عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس، beIN SPORTS HD الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني، KORA ONLINE الميرنجي يواجه بلد الوليد بآمال الانفراد بالصدارة.

ويرغب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، في استغلال الحالة المعنوية للاعبيه عقب الانتصارات المتتالية، بالإضافة إلى سقوط برشلونة في فخ الهزيمة أمام فالنسيا، مساء أمس على ملعب ميستايا بهدفين دون رد لحساب نفس الجولة، كورة حصري شاهد مباراة بلد الوليد ضد ريال مدريد، KORA7ASRY ريال مدريد ضيفًا على بلد الوليد بالليجا.

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