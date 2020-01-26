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نتيجة مباراة الأهلي اليوم | بث مباشر مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي يلا شووت مشاهدة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر

الأحد 26/يناير/2020 - 10:27 م
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مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي
مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي
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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي، عندما يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مع نظيره النجم الساحلي التونسي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
- موعد مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي لمشاهدتها عبر كورة أونلاين KORAONLINE
حرصًا على مشاهدة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي فور انطلاقها نقدم لكم موعد المباراة، حيث تنطلق مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي، في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، والثامنة بتوقيت تونس، والسابعة بتوقيت جرينتش.
- كورة جول KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد النجم الساحلي
ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي، للاستمتاع بها حصريًا فور انطلاقها عبر قنوات beIN SPORTS.
- بث مباشر لمباراة الأهلي ضد النجم الساحلي كول كورة COOLKORA
يسعى الأهلي لحسم نقاط المباراة من أجل انتزاع صدارة ترتيب المجموعة الثانية، بث مباشر للمباراة Kora Online.
ويعول الأهلي في مباراة اليوم على خدمات كلا من الثلاثي الهجومي أجايى، وبادجيalahly ONLINE.
- يلا شوت Yalla Shootمباراة الأهلي ضد النجم الساحلي
ونقدم لكم بث مباشر لمباراة الأهلي ضد النجم الساحلي، للاستمتاع بمباراة قمة الجولة، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.


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