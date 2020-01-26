Advertisements
Advertisements
Advertisements

بث مباشر مباراة بلد الوليد ضد الريال (0-0) كورة أونلاين KORAONLINE

الأحد 26/يناير/2020 - 10:29 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة بلد الوليد ضد الريال، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضيفًا ثقيلاً على نظيره بلد الوليد، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد الموافق 26 يناير الجاري، في إطار منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”.

موعد مباراة بلد الوليد ضد الريال لمشاهدتها عبر كورة أونلاين realmadrid ONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة بلد الوليد ضد الريال فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة بلد الوليد ضد الريال، في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساءًا بتوقيت تونس، والثامنة مساءًا بتوقيت جرينتش.

كورة جول KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة بلد الوليد ضد الريال

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلد الوليد ضد الريال حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 3، في قمة منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإسباني، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة العالمية وخاصة الإسبانية.

بث مباشر لمباراة بلد الوليد ضد الريال كول كورة COOLKORA

يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لإستغلال الحالة المعنوية المرتفعة للميرنجي للظفر بنقاط المباراة، لانتزاع صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، عن طريق تحقيق الفوز على بلد الوليد realmadrid ONLINE.

يلا شوت Yalla Shootمباراة بلد الوليد ضد الريال

نقدم لكم بث مباشر لمباراة بلد الوليد ضد الريال للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

يلا شوت ONLINE للاستمتاع بمباراة بلد الوليد ضد الريال

يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry لمباراة بلد الوليد ضد الريال، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على ريال مدريد، نظرًا لقوة منافسه بلد الوليد على أرضه ووسط جماهيره.

Advertisements

أخبار تهمك

كورة اون لاين Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «Ahli» "الشناوي يتألق" رابط الاهلي HD

منذ أقل من ساعتين

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الاهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الشوط الثاني live.. بث مباشر مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا AHLY TODAY

منذ ساعة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا Ahly LIVE

منذ ساعتين و 11 دقيقة

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر بدون تقطيع Yalla Shoot كورة لايف اون لاين رابط ماتش الأهلي اليوم ahly live online

منذ أقل من ساعتين

«يلاشووت Ahly» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الاهلي

منذ أقل من ساعتين

لايف Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي LIVE

منذ ساعتين و 19 دقيقة

كورة اون لاين "SHOOT" مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر بدون تقطيع ahly LIVE ماتش الأهلي HD

منذ ساعتين و 43 دقيقة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الاهلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

تغطية مباشرة live| مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر bein sport مشاهدة مباراة الريال اونلاين يوتيوب مجانا

منذ ساعة و 6 دقيقة

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم 26/1 بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي مجانًا| رابط تايم سبورت مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي| بث مباشر مباراة الأهلي الآن بدون تقطيع رابط kora lve

منذ أقل من ساعتين

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

منذ حوالي 4 ساعات

"الشوط الثاني" يلا شووت مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر بدون تقطيع GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي YALLA ONLINE

منذ ساعة و 14 دقيقة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم 1/26 في دوري الأبطال

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الآن "تايم سبورت" لمشاهدة مباراة الأهلي والنجم مجانا.. رابط مشاهدة مباراة الأهلي ahly vs ess تابع الأهلي اليوم

منذ ساعتين و 22 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:50 م

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا Ahly LIVE

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الاهلي

07:58 م

مشاهدة مباراة الأهلي مجانًا| رابط تايم سبورت مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي| بث مباشر مباراة الأهلي الآن بدون تقطيع رابط kora lve

09:04 م

كورة اون لاين "SHOOT" مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر بدون تقطيع ahly LIVE ماتش الأهلي HD

08:18 م

"الشوط الثاني" يلا شووت مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر بدون تقطيع GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي YALLA ONLINE

09:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status