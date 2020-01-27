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"الخارجية" توجه رسالة إلى المصريين في الصين

الإثنين 27/يناير/2020 - 12:24 ص
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الخارجية
الخارجية
الفجر
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قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن هناك إجراءات جيدة لأبناء الجالية المصرية بالصين، مؤكدًا أن السفارة المصرية ببكين تحركت فور الإعلان عن ظهور فيروس كورونا، ليس فقط بالاطمئنان على الجالية المصرية، وإنما بالتواصل مع السلطات فى العاصمة بكين ومدينة ووهان.

وأشار "حافظ"، خلال مداخلته الهاتفية مع برنامج "القاهرة الآن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث"، مساء الأحد، إلى أن السلطات الصينية تتخذ الحذر الشديد وتحاول إيجاد حل، مضيفًا أنهم قاموا بتفعيل حجر صحى بمدينة ووهان المنتشر فيها المرض.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنه لا توجد حالات مصرية مصابة بالمرض، مطالبا المصريين بالصين بالتواصل مع السفارة عن طريق تطبيق "we chat".
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الكلمات المفتاحية

مدينة ووهان فيروس كورونا فيروس الخارجية

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