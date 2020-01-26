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أخبار برشلونة اليوم الأحد: أزمة نارية بين كيكي سيتين ولاعبي البارسا.. صفقة مفاجئة على أبواب كامب نو ونجم جديد يقترب من الرحيل

الأحد 26/يناير/2020 - 10:23 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأحد 26 - 1 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى توابع خسارة الفريق من فالنسيا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الميستايا.


ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد الموافق 26 - 1 - 2020 :-


- هجوم عنيف من الصحافة الاسبانية علي كيكي سيتين ولاعبي برشلونة بعد السقوط في الميستايا

قالت صحيفة موندوديبورتيفو الاسبانية الشهيرة أن النجم الدولي الأرجنتيني لوينل️ ميسي و الحارس الدولي الألماني تير شتيجين حارس مرمي نادي برشلونة دائما يظهران في وجه الصعاب وأمام نادي فالنسيا في ملعب المستايا الاثنان فعلا كل شيء، ولكن لم يتمكنا من تجنب البارسا خسارة كبيرة وقاسية حيث استطاع شتيجين تصدى لركلة جزاء وكثير من الكرات أمام لاعبي فالنسيا والنجم الدولي الأرجنتيني لوينل ميسي سدد 11 مرة على مرمى فالنسيا لكنه لم يسجل.


- برشلونة بين خيارين أحلاهما مر

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن برشلونة سيدفع ثمن إقالة إرنستو فالفيردي في منتصف الموسم، وهو الأمر الذي لم يحدث لأي مدرب في النادي الكتالوني خلال آخر 17 عامًا، وأشارت إلى أنه بشكل عام فإن تغيير المدرب في منتصف الموسم أمر ليس جيدًا، بل يجب اللجوء له فقط في الحالات الصعبة التي تتطلب إجراءات صارمة مثل ابتعاد النادي عن تحقيق أهدافه بينما كان فالفيردي متصدرًا في الليجا ودوري أبطال أوروبا.


- نجوم برشلونة يعصون كيكي سيتين

قال كيكي سيتين مدرب برشلونة في تصريحات صحفية : "آسف لعدم تطبيق اللاعبين للتعليمات التي يعطيها الجهاز الفني، ولم نضع أنفسنا في الأماكن الصحيحة، وافتقدنا الدقة فهناك بعض الأشياء التي يجب أن تخضع للتقييم، خصوصًا في الشوط الأول حيث كانت هناك حقًا الكثير من الأشياء غير المفهومة على عكس الشوط الثاني".


- كابوس كيكي سيتين في برشلونة

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنه رغم تغيير المدربين لكن معاناة برشلونة في الليجا هذا الموسم خارج ملعب كامب نو لا تزال مستمرة، وأشارت إلى أن مباراة الأمس هي الهزيمة الرابعة لبرشلونة في الليجا، ضمن 11 مباراة خاضها البارسا هذا الموسم بعيدًا عن ملعبه.


- برشلونة يستهدف موهبة برازيلية في الصيف

أوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن المهاجم الشاب يان كوتو قد فاز مع المنتخب البرازيلي ببطولة كأس العالم تحت 17 عاما في نوفمبر الماضي، كما اعتبرته أحد أفضل اللاعبين الصاعدين في البرازيل، وأشارت "سبورت" إلى أن العديد من أندية الدوريات الأوروبية الكبرى كالدوري الألماني "بوندسليجا" والدوري الإنجليزي يلهثون خلف كوتو، إلا أن النادي الكتالوني نجح في النهاية في خطفه وضمه لصفوفه.


- نجم برشلونة يقترب من روما في يناير الجاري

أكدت تقارير صحفية عالمية إسبانية أن روما الإيطالي بات قريبًا من حسم صفقة التعاقد مع كارلس بيريز نجم برشلونة الشاب في الساعات المقبلة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ونقلت شبكة سكاي العالمية عن صحيفة كوبي الإسبانية أن روما ارتبط بعدة أسماء أبرزها ماتيو بوليتانو وشاكيري وعدنان يانوزاي وأنه كان على وشك ضم الأول ولكن إنتر ميلان انسحب من الصفقة.

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