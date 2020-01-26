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البنك الأهلي: جميع المعاملات الرقمية للعملاء مؤمنة

الأحد 26/يناير/2020 - 10:22 م
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يحيى أبو الفتوح
يحيى أبو الفتوح
هدى عبدالرازق
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قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، إن جميع معاملات عملاء البنك الرقمية مؤمنة تمامًا يستحيل اختراق حساباتهم نهائيًا، مشيرًا إلي أن عدد عملاء البنك ارتفع بنحو 3 ملايين خلال 3 سنوات، كذلك افتتاح أكثر من 50 فرعا سنويًا لخدمة عملائنًا.

وأفاد "أبو الفتوح"، خلال لقائه ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، بأن البنك لديه 508 فروع على مستوى الجمهورية، وما يزيد عن 4500 صراف آلي، مؤكدًا أن البنك يخدم السوق المصرفي بنسبة 40%.

وأشار إلى أن البنك طرح العديد من الخدمات الرقمية مثل التطبيق الإلكتروني وموقع البنك على الإنترنت، لمساعدة العملاء في إنهاء معاملاتهم البنكية دون الذهاب لفرع البنك.


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فروع البنك الأهلي المعاملات الرقمية البنك الاهلي البنك الالكتروني

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