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رغم النقص الهجومي.. برشلونة يفرط في جوهرة المستقبل

الأحد 26/يناير/2020 - 10:19 م
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برشلونة
برشلونة
محمد أيمن
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أفادت بعض المصادر الصحفية عن إقتراب فريق الكرة الاول بنادي روما الإيطالي من الحصول على خدمات النجم الشاب كارليس بيريز لاعب فريق نادي برشلونة .

وقالت شبكة " سكاي سبورت " المقربة من النادي الإيطالي أن اللاعب بيريز سوف يذهب إلى نادي روما كبيع نهائي وليس على سبيل الإعارة كما ظن جماهير النادي الكتالوني .

وأوضحت الصحيفة أن البلوجرانا سوف يحصل على مبلغ خمسة عشر مليون يورو بصورة نقدية مع وضع بند يتيح إعادة الشراء في حالة بيع اللاعب مستقبلًا مقابل خمسة وعشرين مليون يورو .

وجاء إهتمام الفريق الايطالي بالحصول على خدمات اللاعب الشاب صاحب الإحدى وعشرين عامًا بعد تأكد إصابة نيكولو زانيلولو بقطع في الرباط الصليبي .

كما أكد الجهاز الطبي لفريق نادي روما أن اللاعب الشاب يعاني من قطع في الغضروف وذلك خلال مباراة البيانكونيري ليتأكد بذلك غيابه حتى نهاية الموسم الجاري.

وأشارت التقارير الصحفية الإسبانية في وقت سابق أن أندية بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند وأتالانتا إهتموا بالحصول على خدمات اللاعب قبل أن ينجح فريق العاصمة الإيطالية في الحصول على خدماته .

وتعجبت الجماهير العاشقة لفريق نادي برشلونة من قرار الإدارة بالتفريط في اللاعب خاصة بعد تأكد غياب الاوروجوياني لويس سواريز بسبب الإصابة حتى نهاية الموسم .
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