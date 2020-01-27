بعد انتشار كورونا.. وزيرة الصحة توجه نصيحة للمعتمرين

وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن مطار القاهرة الدولي من ضمن أول 3 مطارات في العالم يتخذ خطوات للوقاية من فيروس كورونا، منوهة بأنهم يطبقون كافة الإجراءات الاحترازية لمنع وصول الفيروس لمصر.





ونوهت وزيرة الصحة، إلى أن القادمين من المناطق التي ظهر بها المرض يوقع عليهم الكشف في الحجر الصحي بالمطار.



وأضافت أن منظمة الصحة العالمية لم تعتبر أن الوضع وصل لحالة الوباء، وأنه مازال في طور التقييم والمتابعة، منوهة بأنه لم يتم التوصل لفيروس كورونا حتى الآن كونه فيروس مستجد، موضحة أن الحالات الأكثر عرضة للوفاة من فيروس كورونا هم الكبار في السن.



