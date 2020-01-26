نهائي 'كان' كرة اليد: المنتخب التونسي يخسر لقبه أمام نظيره المصري

إنقاد المنتخب التونسي لكرة اليد، إلى هزيمة في نهائي كأس الأمم الإفريقية، أمام نظيره المصري، في المباراة التي دارت مساء اليوم الأحد 26جانفي 2020، بالقاعة الأولمبية برادس.

وكان الشوط الأول للمباراة قد انتهى بنتيجة 15-11، قبل أن تنتهي المواجهة الإفريقية بنتيجة 22-27، لصالح "الفراعنة"، ليتمكنوا بذلك التأهل مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020، فيما سيخوض "نسور قرطاج" صاحب المركز الثاني، منافسات الملحق الأولمبي رفقة المنتخب الجزائري صاحب المركز الثالث.





ويذكر بأن هذا اللقب الافريقي هو السابع في تاريخ المنتخب المصري بعد 1991 و1992 و2000 و2004 و2008 و2016، ليلتحق بنظيره الجزائري في عدد التتويجات القارية، بينما توقف رصيد المنتخب التونسي عند 10 القاب افريقية.