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الشرطة العسكرية اليمينة تحبط محاولة تهريب مخطوطات أثرية في تعز

الأحد 26/يناير/2020 - 10:06 م
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عناصر من الشرطة العسكرية اليمينة
عناصر من الشرطة العسكرية اليمينة
وكالات
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صرح الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مساء اليوم الأحد، بأنه احبط محاولة تهريب مخطوطات يعود تاريخها إلى نحو ألف عام، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبث من المملكة العربية السعودية (الرياض)، أن "الشرطة العسكرية قبضت في نقطة الهنجر غرب مدينة تعز، على عصابة لتهريب الآثار مكونة من 3 أشخاص وبحوزتهم كمية من المخطوطات يزيد عمرها عن 800 عام وتعود لعهد الدولة الرسولية، كانت في طريقها إلى خارج المحافظة".


وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية، أن "ضبط المخطوطات الخاصة بالمتحف الوطني في تعز، تم بناء على عملية للاستخبارات بالتنسيق مع الشرطة العسكرية والأجهزة الأمنية"، لافتة إلى "اعتراف المضبوطين خلال التحقيق بحيازة آثار ومقتنيات أخرى خاصة بالمتحف الوطني".

ووفقا للوكالة الرسمية "تم تسليم المخطوطات للمتحف الوطني بحضور وكيل وزارة الثقافة عبد الهادي العزعزي وقائد الشرطة العسكرية العميد محمد الخولاني، وقائد شعبة الاستخبارات العسكرية العميد عبده البحيري".

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