ضحية التنمر: "خطيبي بعتلي واحدة خطفت الدبلة مني في الشارع" (فيديو)

قالت هدير محمد الشهيرة بزلابية، ضحية التنمر على السوشيال ميديا، إنها كانت سعيدة جدًا بخطبتها، ولكن التعليقات التي كتبت على صورها على مواقع التواصل، أدت لجلوسها في المنزل أسبوعًا كاملًا، معقبة: "حسيت إني أتظلمت".



وتابعت "زلابية"، خلال حوارها ببرنامج "أحلى كلام"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن خطيبها قام بفسخ الخطوبة بعد تنمر البعض عليها عبر السوشيال ميديا، معقبة: "خطيبي بدل ما يقف معايا ويساعدني، زود الحكاية وقلعني الدبلة، بعتلي واحدة قامت بخطف الدبلة مني في الشارع".



ولفتت إلى أن خطيبها عندما شاهد البعض يسخر منها في حفل الخطوبة، قام بترك الحفل ولم يكمله، معقبة: "أنا أول مرة في حياتي أفرح، لما أفرح يحصلي كده، طب ليه".



وأشارت إلى أن زوج شقيقتها قام بتطليقها بسبب الفيديوهات التي انتشرت لها على الإنترنت، معقبة: "في 3 ستات تم تطليقهن بسبب ظهورهن في الفيديو الذي انتشر لي على الإنترنت".



وأضافت أن الكوفيرة التي قامت بإعداد الميك آب الخاص بها في حفل الخطوبة، أغلقت محلها بعد واقعة التنمر.

