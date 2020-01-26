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تدريب علمي لطلاب كلية الآثار بالفيوم في متحف آثار بني سويف (صور)

الأحد 26/يناير/2020 - 10:12 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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استقبلت إدارة متحف آثار بني سويف، اليوم الأحد، طلاب كلية الآثار بجامعة الفيوم في أول يوم للتدريبات العلمية في عدد من المواقع الأثرية والمتاحف المصرية، وذلك تحت إشراف وتنفيذ إدارات المواقع والمتاحف المصرية وتقديم المادة العلمية والشرح والتدريب وذلك تحت اشراف جمال عليش عبد السلام مدير عام ترميم متاحف مصر الوسطى.

وصرح الدكتور شعبان الأمير مدير مركز بحوث وصيانة الآثار بكلية الآثار جامعة الفيوم والمشرف العام على التدريب العلمي لطلبة كلية الآثار أن التدريب بدأ اليوم بمتحف آثار بني سويف بكلمة جمال عليش عبدالسلام مدير عام ترميم متاحف مصر الوسطى مرحبًا بالطلبة كلية الآثار جامعة الفيوم المتدربين، ومؤكدًا على التعاون بين الجهات الاكاديمية ومتحف آثار بني سويف ومنها جامعة الفيوم وكلية الآثار.

أعقبه أولى المحاضرات العلمية عن خطة التدريب من سعاد فايز محروس مدير عام متحف آثار بني سويف تناولت خطة العمل طيلة فترة التدريب تلاها أولى المحاضرات العلمية من خطة التدريب وأهم آثار محافظة بني سويف والمتاحف وأنظمتها العالمية حاليًا.

وألقى محمد رجب أمام رئيس قسم ترميم الآثار أولى المحاضرات العلمية في البرنامج التدريبي بمتحف بني سويف بعنوان مواد وخامات الترميم المستخدمة وكيفية اختيار انسبها طبقا لحالة المواد الاثرية واهمية معرفة المرمم لطبيعة المواد وطبيعة الاثار للتوافق بين طبيعة الاثر ومادة العلاج. تلى ذلك محاضرة علمية لـ محمد جمال علي اخصائي ترميم اثار بمتحف بني سويف بعنوان الاساسيات والنظريات العالمية واسس وقواعد ترميم وصيانة مواد الاثار غير العضوية وان تلك المواد يجب دراستها جيدا وفهم طبيعتها ومكوناتها قبل البدء في اعمال الترميم والتدخل حيث يجب عمل كافة الفحوصات والقياسات العلمية لفهم طبيعة والبنية والتركيب لتلك المواد الاثرية ومن ثم تساعدنا علي اختيار انسب مواد العلاج والترميم.

وصرح محمد جمال علي أخصائي ترميم آثار بمتحف بني سويف بأن التدريب العلمي سوف يستمر من اليوم الأحد 26 يناير وحتى 5 فبراير 2020 طيلة إجازة نصف العام لتعظيم الاستفادة ونقل واكتساب الخبرات من الزملاء الافاضل بادارة متحف اثار بني سويف سواء للترميم او المتحف وطرق العرض وأنظمة المتاحف المختلفة لطلبة كلية الآثار جامعة الفيوم لصقل مهاراتهم الفنية والذهنية والمهارية.

ياتى ذلك في إطار العلاقات والتعاون العلمي بين كلية الآثار جامعة الفيوم ووزارة السياحة والآثار، وفي إطار أنشطة مركز بحوث وصيانة الآثار كلية الآثار جامعة الفيوم.

تدريب علمي لطلاب كلية الآثار بالفيوم في متحف آثار بني سويف (صور)
تدريب علمي لطلاب كلية الآثار بالفيوم في متحف آثار بني سويف (صور)
تدريب علمي لطلاب كلية الآثار بالفيوم في متحف آثار بني سويف (صور)
تدريب علمي لطلاب كلية الآثار بالفيوم في متحف آثار بني سويف (صور)
تدريب علمي لطلاب كلية الآثار بالفيوم في متحف آثار بني سويف (صور)
تدريب علمي لطلاب كلية الآثار بالفيوم في متحف آثار بني سويف (صور)
تدريب علمي لطلاب كلية الآثار بالفيوم في متحف آثار بني سويف (صور)
تدريب علمي لطلاب كلية الآثار بالفيوم في متحف آثار بني سويف (صور)
تدريب علمي لطلاب كلية الآثار بالفيوم في متحف آثار بني سويف (صور)
تدريب علمي لطلاب كلية الآثار بالفيوم في متحف آثار بني سويف (صور)
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الكلمات المفتاحية

مصر تدريب عملي بني سويف اخبار اثار الفيوم

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