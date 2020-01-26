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الكويت تعلن بدأ إعادة عائلات بعثتها الدبلوماسية بالصين بسبب كورونا

الأحد 26/يناير/2020 - 09:56 م
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بوابة الفجر
الفجر
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صرح نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، مساء اليوم الأحد، بأن الوزارة بدأت بإعادة عائلات البعثة الدبلوماسية في الصين، والإبقاء على الحد الأدنى من الدبلوماسيين والإداريين، "كإجراء احترازي من فيروس كورونا".

وقال نائب وزير الخارجية الكويتي: "طلبنا من السفارة الكویتية في الصین، والبعثات في بكین وكوانزو وشنغهاي وهونغ كونغ، ترحیل عوائلهم والإبقاء على الحد الأدنى من الدبلوماسیین والإداریین"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء التركية "كونا".

وأضاف خالد الجار الله: إن هذه العملیة بدأت اعتبارًا من الأحد، وتستمر الاثنين، مؤكدا على أنها "إجراء احترازي طبیعي" بالنسبة لأعضاء البعثات الدبلوماسیة في الخارج.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس بلدية ووهان الصينية؛ حيث يتفشى الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد، إنه يتوقع تسجيل نحو ألف إصابة أخرى، بناء على عدد مرضى المستشفيات الذين لم يخضعوا بعد لاختبار التثبت من الفيروس.

وفي حال تأكيد ذلك، سيزداد عدد الإصابات بمقدار النصف عن آخر حصيلة أعلنت، اليوم، في عموم الصين.

ووصلت حصيلة المصابين بالفيروس في الصين إلى ألفي شخص، توفي منهم 56، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأعلن رئيس لجنة الصحة الوطنية الصينية ما شياو وى، في وقت سابق من اليوم، أن النوع الجديد من فيروس "كورونا" يختلف عن الأنواع السابقة، وأنه يخشى أن تتسارع قدرته على الانتشار، وأن يكون تفشي الفيروس قد دخل مرحلة خطيرة ومعقدة.

كما أكد رئيس اللجنة الصينية على وصول أكثر من 2300 طبيب، إلى مدينة ووهان الصينية، للمساعدة في علاج المصابين بالفيروس الجديد "كورونا"، وأنه من الممكن في الأيام الثلاثة المقبلة إضافة خمسة آلاف سرير آخر إلى مستشفيات المدينة.

وتعد مدينة ووهان التي تقع في مقاطعة هوبي، موطن ظهور الفيروس القاتل الجديد، وقد فرضت السلطات الصينية حجرًا صحيًا واسع النطاق بها وبعدة مدن أخرى، خشية تفشي المرض وانتقاله إلى مناطق أخرى.

وأعلنت السلطات الصينية، ارتفاع عدد الوفيات إلى 56 شخصا والإصابات إلى 1975 شخصا، بعد يوم من إعلان حالة الطوارئ القصوى في 25 مقاطعة بسبب فيروس كورونا.

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الكلمات المفتاحية

كورونا الكويت الصين

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