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الشوط الثاني live.. بث مباشر مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا AHLY TODAY

الأحد 26/يناير/2020 - 09:56 م
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مشاهدة مباراة الاهلي
مشاهدة مباراة الاهلي
الفجر الرياضي
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يلا شوت yalla shoot kora live الأهلي دوري بلس، رابط مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي كورة اون لاين، بث مباشر الأهلي KORA GOAL، حين يستضيف ملعب السلام، مباراة نارية تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره النجم الساحلي التونسي، مساء اليوم الأحد الموافق 26 يناير 2020، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
موعد ومشاهدة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر KORAONLINE:-
وتقام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات، والسابعة بتوقيت جرينتشز، وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.
بث مباشر مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا kora star:-
ويمكنكم متابعة المباراة عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش الأهلي والنجم الساحلي، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال إفريقياز وكورة لايف، ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد النجم الساحلي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.
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