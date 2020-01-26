تغطية مباشرة live| مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر bein sport مشاهدة مباراة الريال اونلاين يوتيوب مجانا

يواجه ريال مدريد ونظيره بلد الوليد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني الممتاز.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر اليوم في الدوري الإسباني الممتاز يلا شوت yalla shoot

موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد

ويقام اللقاء الذي يجمع بين ريال مدريد وبلد الوليد عند الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر اليوم في الدوري الإسباني الممتاز كورة لايف kora live

ريال مدريد في آخر لقاءاته فاز أمام سلمنقة بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الملك الإسباني.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر اليوم في الدوري الإسباني الممتاز يلا شوت yalla shoot

بلد الوليد في آخر لقاء له خسر بثنائية مقابل هدف أمام تنريفة ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الملك الإسباني ليودع المسابقة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر اليوم في الدوري الإسباني الممتاز كورة ستار kora star

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، من 12 فوز وخسارة لقاء وحيد وتعادل في 7 مباريات، وقد استطاع أن يسجل لاعبيه 38 هدف ودخل مرماه 13 هدف.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر اليوم في الدوري الإسباني كورة أون لاين kora online

بينما يتواجد بلد الوليد في المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة، من 4 انتصارات و10 تعادلات وخسارة 6 لقاءات.

وسجل لاعبو بلد الوليد خلال هذه المباريات 17 هدف ودخل مرماه 23 هدف.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر اليوم في الدوري الإسباني الممتاز كورة لايف kora live

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبلد الوليد

وتبث المباراة بين ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني الممتاز عبر قناة Bein sports Hd 3.



