أحمد موسى: قناة الجزيرة عميلة ومنحطة بكل من فيها

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قطر وقناة الجزيرة أصيبوا بالصدمة بعدما قام الأجير الهارب محمد علي بغلق حسابه على الفيس بوك وإعلان اعتزاله الحياة السياسية.



ونوه "موسى"، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء الأحد، بأن قناة الجزيرة تحرض ضد الدولة المصرية، متابعًا: "قناة الجزيرة الإرهابية تدعم دعوات الفوضى والإثارة وإسقاط الدولة".



واستكمل: "قناة الجزيرة عميلة ومنحطة بكل من فيها"، موضحًا أن قناة الجزيرة الإرهابية لا تتناول الشأن القطري، والانقلابات التي تحدث بقطر، معلقًا: "مصر ستظل شوكة في حلق قطر وجماعة الإخوان الإرهابية"، مؤكدًا أن مصر لا تتدخل في شئون أي دولة عربية.

