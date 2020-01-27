أماني الخياط تعرض فيديو لأحمد منصور يصف فيه تنظيم الإخوان بالوهمي

عرضت الإعلامية أماني الخياط، خلال برنامجها "الكبسولة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، مقطع فيديو للإعلامي أحمد منصور يصف التنظيم الدولي للإخوان بالوهمي.



وقال أحمد منصور، خلال مقطع فيديو: "ما علاقة هذا المكتب بالتنظيم الوهمي المسمى التنظيم الدولي للإخوان.. فهو تنظيم ليس له أي دور، ولا وجود على الساحة".



وأضاف "منصور": "التنظيم الدولي للإخوان ليس له تنسيق في أي شىء، والإخوان حاطينه واجهة بيرعب به العالم".

