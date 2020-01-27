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أماني الخياط تعرض فيديو لأحمد منصور يصف فيه تنظيم الإخوان بالوهمي
الإثنين 27/يناير/2020 - 05:49 ص
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هدى عبدالرازق
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عرضت الإعلامية أماني الخياط، خلال برنامجها "الكبسولة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، مقطع فيديو للإعلامي أحمد منصور يصف التنظيم الدولي للإخوان بالوهمي.
وقال أحمد منصور، خلال مقطع فيديو: "ما علاقة هذا المكتب بالتنظيم الوهمي المسمى التنظيم الدولي للإخوان.. فهو تنظيم ليس له أي دور، ولا وجود على الساحة".
وأضاف "منصور": "التنظيم الدولي للإخوان ليس له تنسيق في أي شىء، والإخوان حاطينه واجهة بيرعب به العالم".
وقال أحمد منصور، خلال مقطع فيديو: "ما علاقة هذا المكتب بالتنظيم الوهمي المسمى التنظيم الدولي للإخوان.. فهو تنظيم ليس له أي دور، ولا وجود على الساحة".
وأضاف "منصور": "التنظيم الدولي للإخوان ليس له تنسيق في أي شىء، والإخوان حاطينه واجهة بيرعب به العالم".
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