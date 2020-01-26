Advertisements
Advertisements
Advertisements

نتيجة مباراة الأهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر الأن| يلا شوت رابط ماتش الاهلي تايم سبورت| هدف محمود كهربا mahmoud kahraba

الأحد 26/يناير/2020 - 09:27 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
مباراة الأهلي والنجم الساحلي، ماتش الأهلي ضد النجم الساحلي، مباراة النجم الساحلي ضد الاهلي اليوم، كورة ستار مباراة الأهلي والنجم الساحلي، يلا شوت الجديد مباراةالأهلي والنجم الساحلي، يلا كورة الأهلي والنجم الساحلي، نقدم لكم بث مباشر المباراة المرتقبة بين الأهلي والنجم الساحلي، لقاء ضمن دوري أبطال إفريقيا 2019 – 2020 ،ذلك مساء يوم الاحد 26 يناير 2020 في اياب دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، والجدير بالذكر ان مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز النجم الساحلي بنتيجة 1-0 ويحل النجم الساحلي ثاني المجموعة بعد فوز الهلال السوداني على بلاتينيوم حيث يحتاج النجم الساحلي على الأقل الى تعادل من أجل تصدر مجمعته، بينما على الجانب الأخر يحل الأهل ثالث المجموعة برصيد سبعة نقاط ولابديل عن الفوز الليلة من أجل ضمان فرصة له في التأهل للأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 يلا شوت تفاصيل مباراة الأهلي النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا
يستضيف النادي الأهلي المصري اليوم على غستاد القاهرة الدولي نظيره النجم الساحلي التونسي، ويسعى النادي الأهلي لتحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بعد غيابها عن خزائن الفريق لسنوات طويلة، حيث نجح المارد الأحمر للوصول إلى النهائي خلال موسمي 2017 و2018 ولكنه خسر اللقب أمام فريقي الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي.

وتضم قائمة الأهلي لمواجهة النجم الساحلي 22 لاعبًا هم: محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.

موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي والقنوات الناقلة
تنطلق مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي على إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساء غد الأحد بتوقيت القاهرة وفلسطين بما يوافق الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة عبر باقة قنوات “بي إن سبورت الرياضية” من خلال قناتها  “beIN Sports HD1” بتعليق خليل البلوشي.

تشكيلة الأهلي المتوقعة امام النج الساحلي
محمد الشناوي، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، محمد هاني، عمرو السولية، ديانج، محمد مجدي قفشة، حسين الشحات، كهربا، وجونيور أجاي.

نتيجة مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي

Advertisements

أخبار تهمك

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الاهلي

منذ ساعة

لايف Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي LIVE

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر اليوم الأحد 26 يناير 2020 في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

منذ 40 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي مجانًا| رابط تايم سبورت مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي| بث مباشر مباراة الأهلي الآن بدون تقطيع رابط kora lve

منذ 33 دقيقة

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الاهلي

منذ أقل من ساعتين

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

منذ ساعتين و 15 دقيقة

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم 26/1 بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

بدون تقطيع بث مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد اليوم 26/1 بالدوري الإسباني

منذ أقل من ساعة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا Ahly LIVE

منذ ساعة الا ربع

الآن "تايم سبورت" لمشاهدة مباراة الأهلي والنجم مجانا.. رابط مشاهدة مباراة الأهلي ahly vs ess تابع الأهلي اليوم

منذ أقل من ساعة

كورة لايف time sport مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي في دوري ابطال افريقيا بث مباشر elahly يلا شوت plus

منذ أقل من نصف ساعة

كورة اون لاين "SHOOT" مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر بدون تقطيع ahly LIVE ماتش الأهلي HD

منذ ساعة و 19 دقيقة

يلا شوت Time Sport المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر yalla shoot كورة لايف رابط ماتش الأهلي yallakora هدف كهربا

منذ 37 دقيقة

«يلاشووت Ahly» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الاهلي

منذ نصف ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الاهلي LIVE Ahly

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم 1/26 في دوري الأبطال

منذ ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:50 م

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا Ahly LIVE

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الاهلي

07:58 م

كورة اون لاين "SHOOT" مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر بدون تقطيع ahly LIVE ماتش الأهلي HD

08:18 م

لايف Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي LIVE

08:42 م

مشاهدة مباراة الأهلي مجانًا| رابط تايم سبورت مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي| بث مباشر مباراة الأهلي الآن بدون تقطيع رابط kora lve

09:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status