تعرف على موعد حفلة أنغام الجديدة بدار الأوبرا المصرية

تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفلا ضخماً بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بعيد الحب ذلك يوم ١٢ فبراير .



حيث نشرت الفنانة أنغام، صورة جديدة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات بموقع" إنستجرام" وعلقت:" حفلة عيد الحب مع أنغام في دار الأوبرا المصرية"، ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها، وكان من أبرز التعليقات على الصورة:"بالتوفيق يا صوت الحب" .





ومن جانب آخر، تستعد أنغام لإحياء حفل بالسعودية وذلك يوم الجمعة الموافق 17 يناير الجاري، وسيشاركها في الحفل الفنان خالد عبدالرحمن.





جدير بالذكر أن آخر ألبومات الفنانة أنغام، هو ألبوم "حالة خاصة جدا"، والذي ضم 14 أغنية وتعاونت فيه مع كبار الشعراء والملحنين، وعلى رأسهم زوجها الموزع أحمد إبراهيم.





ونشر في أكتوبر 2014 عقد زواج رسمي شرعي لها وللممثل أحمد عز وأكدا هذا الخبر مبررين عدم إعلانهما الزواج بأنها كانت تواجه مشكلة مع طليقها لحضانة طفليها، وأنها وأحمد عز أخفيا الأمر عن الإعلام، ولكنهما أخبرا بعض الأقارب والأصدقاء، و قد كان الزواج في عام 2011 وانفصلا عام 2014، وفي فبراير عام 2019، أعلنت عبر وسائل الإعلام بأنها تزوجت الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم.