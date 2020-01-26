مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر اليوم الأحد 26 / 01 / 2020 في الدوري الإسباني

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد ، يلتقي فريقي ريال مدريد وبلد الوليد ضمن الجولة الحادية والعشرون من الدوري الاسباني ، علي استاد نيوفو جوسي زورييلا ، يحتل النادي الملكي المركز الثاني برصيد 43 نقطة ، فاز في 12 لقاء وتعادل سبعة مباريات وتلقي هزيمة واحدة ، وفي اللقاء الماضي لعَب أمام نادى إشبيلية وفاز بهدفين مقابل هدف ، بينما فريق بلد الوليد يحتل المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة ، واليوم فرصته في حصد الثلاث نقاط من الملكي لأنه يخوض اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره ويستغل هذا العامل في خطف الثلاث نقاط والفوز ورفع رصيده وتحسين مركزه..





تنطلق المواجهة بين فريقي ريال مدريد وبلد الوليد في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 22:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 3 ويعلق علي اللقاء يوسف سيف..





نحن في الفجر، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد مباشر في لقاء اليوم الأحد 26 / يناير / 2020، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.





مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد مباشر

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تشكيلة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد اليوم هي كلا من : كورتوا – ناتشو – فاران – راموس – ميندي – كاسيميرو – كروس – مودريتش – إيسكو – رودريغو – بنزيما.