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كورة لايف - bein SPORT مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الريال beIN

الأحد 26/يناير/2020 - 09:11 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يلا كورة رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد اليوم في الدوري الإسباني الأحد 26 يناير

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Yalla shoot plus، يقدم لكم الفجر الرياضي اليوم خدمة متابعة لقاء ريال مدريد ضد بلد الوليد اليوم في الدوري الإسباني فور إنطلاقها مجاناً ومباشرة لحظة بلحظة ودون تقطيع cool kora، وفي حال إنقطاع البث برجاء تحديث الصفحة.

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Dawri plus، يحل ريال مدريد ضيفاً ثقيلاَ اليوم على فريق بلد الوليد في الجولة 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يتأهب ريال مدريد للفوز على بلد الوليد وإنتزاع صدارة الليجا من برشلونة، الذي خسر بالأمس أمام فالنسيا بهدفين دون رد في الجولة 21 بملعب ميستايا.

Kora star، يمكنكم متابعة المباراة فور إنطلاقها في تمام الساعدة العاشرة مساء 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة والكويت والدوحة، 00:00 بتوقيت الإمارات، 21:00 بتوقيت تونس، 20:00 بتوقيت جرينتش، وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة بي إن سبورتس 3 الناقل الرسمي لمباريات الدوري الإسباني، كما يمكنكم الإستمتاع بمشاهدة قنوات بي إن سبورتس القطرية على الإنترنت عبر تطبيق bein connect.

Yalla shoot، شاهد مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد، تابع لقاء ريال مدريد ضد بلد الوليد في اليجا، متابعة نتيجة الريال وبلد الوليد لحظة بلحظة.

ومن المتوقع أن يدخل زين الدين زيدان اللقاء بالأسماء التالية: تيبو كورتوا – داني كارفخال – رافائيل فاران – سيرجيو راموس – فيرلان ميندي – فيديريكو فالفيردي – كاسيميرو – توني كروس – إيسكو – كريم بنزيما – جاريث بيل.

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