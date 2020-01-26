يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر بدون تقطيع Yalla Shoot كورة لايف اون لاين رابط ماتش الأهلي اليوم ahly live online

مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي في دوري ابطال افريقيا يخوض النادي الأهلي واحدة من أهم مبارياته في النسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا، عندما يستضيف النجم الساحلي التونسي في استاد السلام، مساء اليوم الأحد.





الأهلي يدخل المباراة وفي رصيده سبع نقاط يحتل بهم المركز الثالث في ترتيب المجموعة، خلف النجم المتصدر بتسع نقاط، لكن كلاهما خاض أربع مباريات فقط.





ويحل الهلال السوداني في المرتبة الثانية بعد خوضه مباراة الجولة الحالية، الخامسة، بينما يأتي بلاتينيوم بطل زيمبابوي في المؤخرة بنقطة واحدة، فاقدًا كل آمال التأهل لربع النهائي.





مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي في ابطال افريقيا









مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي في ابطال افريقيا





مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي في ابطال افريقيا





مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي في ابطال افريقيا









ويرغب الأهلي في إسقاط النجم بالفوز عليه من أجل اقتناص صدارة المجموعة، لزيادة نسب تقدمه إلى الدور القادم من البطولة الأفريقية.





المجموعة التي تبدو معقدة، بات خلالها الأهلي مطالبًا بالفوز على النجم، ومن ثم التفكير في مواجهة الهلال في السودان بالجولة الأخيرة، لحسم بطاقته في الدور المقبل.





تعثر الأهلي أمام النجم سيزيد من صعوبة مواجهته أمام الأهلي، وهو ما لا يرغبه بطل الدوري المصري، إذ يطمح للتوجه نحو السودان بأكثر من فرصة للتأهل.





مواجهة الذهاب بين الفريقين والتي أقيمت في ملعب رادس، استطاع خلالها النجم أن يخطف النقاط الثلاث عن طريق الفوز بهدف نظيف في افتتاح دور المجموعات.



