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انطلاق فعاليات التدريب العلمي لطلاب كلية الآثار بجامعة الفيوم

الأحد 26/يناير/2020 - 09:13 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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انطلقت اليوم فعاليات التدريب العلمي لطلاب كلية الاآثار بجامعة الفيوم بالتعاون العلمي بين جامعة الفيوم ووزارة السياحة والآثار تحت رعاية الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم وإشراف قيادات الجانبين الدكتور محمد عيسي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عاطف منصور عميد كلية الآثار جامعة الفيوم والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومتابعة الدكتور المهندس وعد الله أبوالعلا رئيس قطاع المشروعات والدكتور الغريب سنبل رئيس الإدارة المركزية للترميم والصيانة.

يأتى ذلك في إطار التعاون العلمي والبحثي المستمر بين وزارة السياحة والاثار بقطاعتها المختلفة وجامعة الفيوم متمثلا في كلية الاثار من خلال مركز بحوث وصيانة الاثار كلية الاثار جامعة الفيوم وانطلاقا للدور المنوط به لمركز بحوث وصيانة الاثار في خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتدريبات والدورات وورش العمل والندوات العلمية والتواصل مع كافة الجهات المصرية المعنية بالشأن الاثري والتراثي

وانطلقت اليوم فعاليات التدريب العلمي لطلبة كلية الآثار بجميع الفرق والأقسام العلمية المختلفة في عدة مواقع ومتاحف مصرية.

وصرح الدكتور شعبان الأمير مدير مركز بحوث وصيانة الآثار أن ذلك التدريب هو نتاج العلاقات الطيبة والتعاون العلمي البناء والفعال والمستمر بين جامعة الفيوم ووزارة السياحة والآثار، وذلك تحت إشراف علمي من إدارات المتاحف والمواقع الأثرية المصرية، وتقديم المادة العلمية والشرح والتدريب العلمي، وذلك لتعريف الطلبة المتدربين نوعية المواد الأثرية والمراحل العلمية التي يمر بها الأثر منذ الكشف عنه وحتى العرض المتحفي مشتملا على مراحل التنظيف والتقوية وأعمال الاستكمال والتدعيم المطلوب والمناسب.


وكذلك الطرق العلمية للعرض المتحفي والبطاقات التعريفية للقطعة الاثرية ونظم الاضائة ونوعيتها المناسبة طبقا لنوعية مادة الأثر، وأيضًا حالته الراهنة، وكذلك الحفائر وفريق العمل والمعدات والمواد والأدوات وكيفية التخطيط للحفائر العلمية السليمة وطرق الكشف والصيانة والإسعافات الأولية وذلك لصقل مهارات الطلبة الفنية والذهنية على أرض الواقع وأمام الأثر سواء بالمتاحف أو بالمواقع الأثرية استكمالا للعملية التعليمية الأكاديمية النظرية بالكلية هدفًا ووصولا إلى  خريج أو منتج جيد له القدرة علي المنافسة في سوق العمل ولدية من المهارات ما تؤهلة للعمل الحكومي او الخاص سواء بمصر او بالوطن العربي او الاجنبي.

وأكد الأمير أن التدريب العلمي سوف يستمر بداية من اليوم الأحد 26 يناير وحتى 5 فبراير 2020 طيلة إجازة نصف العام لتعظيم الاستفادة ونقل واكتساب الخبرات من الزملاء الأفاضل بوزارة السياحة والآثار سواء بالمواقع الأثرية أو المتاحف المصرية.
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مصر فعاليات جامعة الفيوم اخبار

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