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كورة لايف time sport مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي في دوري ابطال افريقيا بث مباشر elahly يلا شوت plus

الأحد 26/يناير/2020 - 09:09 م
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مشاهدة مباراة الاهلي
مشاهدة مباراة الاهلي
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  بث مباشر لاستضافة الأهلي المصري لفريق النجم الساحلي التونسي في أهم مباريات اليوم الأحد 26-1-2020 لحساب الجولة الخامسة من المجموعة الثانية في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، بإدارة من الحكم الجنوب أفريقى “فيكتور جوميز”.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 1 ، ستنطلق في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على “ستاد السلام”.

يدخل الأهلى المباراة مُحتلاً المركز الثالث برصيد 7 نقاط من الفوز على الهلال السوداني في القاهرة والفوز على بلاتنيوم في الذهاب والتعادل معه في العودة.

ويغيب عن صفوف النادي الأهلي الليلة للإصابة وعدم الجهازية البدنية الجناح الدولي المصري رمضان صبحي والمدافع سعد سمير ولاعب خط الوسط حمدي فتحي والظهير الأيسر محمود وحيد.



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