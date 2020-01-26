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يلا كورة بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم 26/1 بدوري أبطال إفريقيا koora goal شاهد هدف الأهلي الأول الآن رابط yalla shoot

الأحد 26/يناير/2020 - 09:07 م
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مشاهدة مباراة الاهلي
مشاهدة مباراة الاهلي
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يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لخوض مباراة مصيرية وهامة أمام نظيره النجم الساحلي، اليوم الأحد 26-1-2020، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ويستضيف اللقاء ملعب السلام بالقاهرة.

ويقدم موقع الفجر لزواره خدمة مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر اليوم، والمقرر إذاعتها عبر فضائية بي إن سبورت 1 صاحبة حقوق النقل الحي بالاتفاق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وأسندت مهمة التعليق على

الأحداث للمعلق خليل البلوشي، وتنطلق صافرة البداية بتمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر.
انتهت نتيجة اللقاء الأول بين الفريقان بالجولة الأولى لصالح الفريق التونسي بنتيجة هدف دون رد، وهي أول هزيمة يتلقاها الفريق الأحمر تحت قيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر.

ويدخل فريق الأهلي المباراة وهو متواجداً في المركز الثاني بترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بينما

يحتل النجم الساحلي الصدارة بـ9 نقاط.
واختتم الأهلي معسكره المغلق استعداداً لمباراة القادمة، وركز المدرب السويسري على المحاضرات الفنية مع اللاعبين في الأيام الثلاثة الماضية، للتنويه على بعض النقاط الهامة قبل انطلاق قمة الأهلي ضد النجم الساحلي المنتظرة، ومن المنتظر أن يعلن المدير الفني عن قائمة الشياطين الحُمر المستدعاة لمواجهة الفريق التونسي.

وكثف مسئولو القلعة الحمراء جهودهم في محاولاتهم لاقناع الجهات الأمنية لزيادة عدد الجماهير الحاضرة إلى ستاد السلام، وذلك بعد نفاذ كمية تذاكر حضور المباراة التي تم طرحها خلال الأيام القليلة الماضية وقدر عددها بعشرة آلاف تذكرة.

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