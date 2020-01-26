تشكيل ناري لموقعة يوفنتوس ونابولي في الكالتشيو.. مشاهدة مباراة نابولي ويوفنتوس

يحل فريق يوفنتوس ضيفاً ثقيلاً على فريق نابولي، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين، والتي ستقام على أرضية ملعب "سان باولو.





تدخل كتيبة ساري المواجهة من أجل الحفاظ على الصدارة وتوسيع الفارق بينه وبين الوصيف إنتر ميلان.

حيث أعلن "ماوريسيو ساري" المدير الفني لفريق يوفنتوس عن تشكيل فريقه وجاء كالتالي:





حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: ساندرو، بونوتشي، دي ليخت، كوادرادو.

خط الوسط: ماتويدي، بيانيتش، بينتانكور.

خط الهجوم: رونالدو، ديبالا، هيجواين.





بينما يدخل فريق نابولي بقيادة "جينارو جاتوزو" اللقاء بتشكيل مكون من:-





حراسة المرمى: ميريت.

خط الدفاع: هساي، مانولاس، لورينزو، روي.

خط الوسط: رويز، ديم، زيلينسكي.

خط الهجوم: كاييخون، ميليك، إنسيني.





ويحتل يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 51 نقطة، بينما يتواجد نابولي في المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة.