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"السيسي" يتابع مع "العصار" دور الإنتاج الحربي في تعزيز الاقتصاد الوطني

الأحد 26/يناير/2020 - 09:06 م
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بوابة الفجر
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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي.


وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير الشركات والمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وتعزيز دورها في تنمية الاقتصاد الوطني، وكذلك التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية الجارية بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.


وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير الدولة للإنتاج الحربي عرض خلال الاجتماع مختلف أوجه التعاون مع مؤسسات الدولة المعنية في شتى القطاعات، فضلاً عن خطط وسياسات تطوير التصنيع من خلال تبادل الخبرات والاستعانة بالتكنولوجيا العالمية في التصنيع.

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الكلمات المفتاحية

محمد العصار السيسي الرئيس السيسي الإنتاج الحربي

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