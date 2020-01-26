"السيسي" يتابع مع "العصار" دور الإنتاج الحربي في تعزيز الاقتصاد الوطني

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي.





وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير الشركات والمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وتعزيز دورها في تنمية الاقتصاد الوطني، وكذلك التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية الجارية بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.



