شروزبري تاون يفرض التعادل على ليفربول ويؤجل التأهل بكأس الاتحاد الإنجليزي

تعادل فريق ليفربول مع فريق شروزبري تاون ينتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.





وسجل جونز هدف فريق ليفربول الأول في المباراة، بينما أحرز دوكلاند لاف الهدف الثاني للريدز بالخطأ في مرماه، ونجح فريق شروزبري تاون في تسجيل هدفين بالشوط الثاني من المباراة.





وسوف تقام مباراة الإعادة بين الفريقين بعد التعادل في الفترة المقبلة على ملعب الانفيلد معقل الريدز.





يذكر أن فريق ليفربول قد فاز في المباراة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على حساب فريق ولفرهامبتون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.