تعرف على موعد حفلة بلقيس في عيد الحب

تستعد الفنانة بلقيس، لأحياء حفلة في عيد الحب بالكويت يوم 13 فبراير ويشاركها الحفل الفنان حسين الجسمي، وروجت للحفلة من خلال من نشر بوستر الحفلة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت بلقيس، على البوستر قائلة: "متشوقة جدًا للقاء أهلي وحبايبي في الكويت بعد غياب 3 سنوات عن مهرجانات فبراير الكويت التقيكم في الكويت واخي الفنان الكبير حسين الجسمي في 13 فبراير أن شاءالله".



ولاق البوستر تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة،ت وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"بالتوفيق يا قلبي" وأضاف آخر"تنوري الكويت"، زفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"حظ سعيد يا قمر".



ويذكر أن آخر أعمال بلقيس، أغنية "تشوف"، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات سمير المجاري، ومن إخراج عبد الرفيع عبديوي"

