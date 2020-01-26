ما هي الدول التي أعلنت الإصابة بـ "كورونا"؟ (فيديو)

أعلنت 13 دولة حول العالم، وصول فيروس كورونا لأراضيها، عن طريق مواطنين قادمين من دول أخرى، وكان أغلبهم من مدينة ووهان الصينية، ورفعت تلك البلدان الاستعدادات للدرجة القصوى.



وتشابهت أعراض هذا الفيروس بأعراض الالتهاب الرئوي، والذي سرعان ما انتشر في العديد من الدول، واتخذ مصر أيضًا احتياطاتها داخليًا، ورفعت درجة الاستعداد القصوى لمواجهته.

وفي الفيديو التالي، توضح "الفجـر" ما هي البلدان التي تعرضت لهوج الفيروس القاتل؟