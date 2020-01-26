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الخطيب يدعم الأهلي من الملعب أمام النجم الساحلي
الأحد 26/يناير/2020 - 08:58 م
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علي نبوي
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حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي
الأهلي على التواجد في مقصورة ستاد السلام لمتابعة مباراة الفريق الأحمر أمام النجم
الساحلي.
وجاء حضور بيبو قبل انطلاق المباراة بدقائق
قليلة وذلك لدعم الفريق الأحمر في المباراة الهامة.
ويواجه الأهلي نطيره النجم الساحلي بعد
قليل على ستاد السلام في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويحتل النجم الساحلي المركز الأول في المجموعة
الثانية برصيد ٩ نقاط فيما يحتل الأهلي المركز الثالث بـ٧ نقاط.
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