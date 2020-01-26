Advertisements
Advertisements
Advertisements

السجن 7 سنوات.. عقوبة نشر أخبار كاذبة عن "كورونا" في الصين

الأحد 26/يناير/2020 - 09:03 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال محمد أسامة، صحفي مصري مقيم في بكين، إن هناك ترقب وحذر ومتابعة للأخبار في الصين بشأن انتشار فيروس كورونا، مضيفا: "كل الناس ترتدي كمامات في مدن الصين بعد تفشي الفيروس".

وأشار "أسامة"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، إلى أنه تم غلق عديد من وسائل التنقل بين المدن الصينية، منوها بأنه تم اكتشاف أكثر من 40 حالة إصابة بفيروس كورونا في بكين، لافتا إلى أن كل مقاطعات الصين تم اكتشاف حالات إصابة بها عدا مقاطعة واحدة.

وأكد أن الصين أعلنت توقيع عقوبة تصل إلى 7 سنوات سجن على كل من يصدر شائعات عن الوضع، مضيفا أن الصين لديها خبرة في التعامل مع الفيروسات، وهناك حالة طوارىء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس انتشار فيروس كورونا انتشار الكورونا الاصابة بفيروس كورونا

أخبار تهمك

لايف Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي LIVE

منذ ساعة الا ربع

كورة اون لاين "SHOOT" مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر بدون تقطيع ahly LIVE ماتش الأهلي HD

منذ ساعة و 9 دقيقة

الآن "تايم سبورت" لمشاهدة مباراة الأهلي والنجم مجانا.. رابط مشاهدة مباراة الأهلي ahly vs ess تابع الأهلي اليوم

منذ أقل من ساعة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم 1/26 في دوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا Ahly LIVE

منذ 37 دقيقة

كورة لايف - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي KORA LIVE يوتيوب مباراة الاهلي اليوم Ahly live

منذ أقل من ساعتين

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

منذ ساعتين و 5 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي مجانًا| رابط تايم سبورت مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي| بث مباشر مباراة الأهلي الآن بدون تقطيع رابط kora lve

منذ أقل من نصف ساعة

يلا شوت Time Sport المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر yalla shoot كورة لايف رابط ماتش الأهلي yallakora هدف كهربا

منذ أقل من نصف ساعة

بدون تقطيع بث مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد اليوم 26/1 بالدوري الإسباني

منذ ساعة الا ربع

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الاهلي

منذ ساعة و نصف

مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر اليوم الأحد 26 / 01 / 2020 في إياب دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعة

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم 26/1 بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الاهلي

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر اليوم الأحد 26 يناير 2020 في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

منذ نصف ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الاهلي LIVE Ahly

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

"الصحة العالمية" تدعو إلى اجتماع طارئ بعد تفشي فيروس كورونا الجديد

الصين تؤكد إصابة 473 حالة بفيروس كورونا الجديد

روسيا تعزز الرقابة الصحية على الحدود بسبب مخاوف الفيروس الجديد

بسبب فيروس كورونا.. بكين تعلن حالة الطوارئ القصوى

"ستاربكس" يوقف خدمة التوصيل في "هوبي" الصينية وسط تفشي الفيروس

ضحايا "كورونا".. 41 حالة وفاة بالصين وإصابة أكثر من 1300 حول العالم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:50 م

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا Ahly LIVE

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الاهلي

07:58 م

كورة اون لاين "SHOOT" مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر بدون تقطيع ahly LIVE ماتش الأهلي HD

08:18 م

الآن "تايم سبورت" لمشاهدة مباراة الأهلي والنجم مجانا.. رابط مشاهدة مباراة الأهلي ahly vs ess تابع الأهلي اليوم

08:39 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

07:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status