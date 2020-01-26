السجن 7 سنوات.. عقوبة نشر أخبار كاذبة عن "كورونا" في الصين

قال محمد أسامة، صحفي مصري مقيم في بكين، إن هناك ترقب وحذر ومتابعة للأخبار في الصين بشأن انتشار فيروس كورونا، مضيفا: "كل الناس ترتدي كمامات في مدن الصين بعد تفشي الفيروس".



وأشار "أسامة"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، إلى أنه تم غلق عديد من وسائل التنقل بين المدن الصينية، منوها بأنه تم اكتشاف أكثر من 40 حالة إصابة بفيروس كورونا في بكين، لافتا إلى أن كل مقاطعات الصين تم اكتشاف حالات إصابة بها عدا مقاطعة واحدة.



وأكد أن الصين أعلنت توقيع عقوبة تصل إلى 7 سنوات سجن على كل من يصدر شائعات عن الوضع، مضيفا أن الصين لديها خبرة في التعامل مع الفيروسات، وهناك حالة طوارىء.

