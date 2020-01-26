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«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الاهلي جودة متعددة

الأحد 26/يناير/2020 - 07:57 م
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مشاهدة مباراة الاهلي
مشاهدة مباراة الاهلي
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يلتقي فريقي الاهلي والنجم الساحلي ضمن دور المجموعات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا ، علي استاد القاهرة الدولي ، يتصدر النجم الساحلي المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط فاز في ثلاث مباريات وتلقي هزيمة واحدة حتي الآن ، وإستطاع التغلب في المباراة الماضية على الهلال السوداني وحقق الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف ، على الجانب الآخر النادى الأهلي الذي يستضيف الفريق التونسي علي ملعبه ووسط جمهوره يحتل المركز الثاني وفوزه اليوم يستطيع ان يتصدر من خلالها المجموعة ، تعادل في المباراة الماضية أمام نادى بلاتينوم بهدف مقابل هدف في لقاء جمع بينهم على أرضية بلاتينوم..

تنطلق المواجهة بين فريقي الاهلي والنجم الساحلي في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 1 ويعلق علي اللقاء خليل البلوشي..

ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي مباشر في لقاء اليوم الأحد 26 / يناير / 2020، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي مباشر
ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي الاهلي والنجم الساحلي مباشر، علي موقعكم الرياضي وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

تشكيلة النادي الأهلي المصري لمواجهة نادي النجم الساحلي الرياضي التونسي في لقاء الحسم ضمن دوري الأبطال هي كلا من : محمد الشناوي في حراسة المرمي، وأمامه كلا من أحمد فتحي وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول في خط الدفاع، ويتواجد في خط المنتصف كلا من أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وفي الهجوم يتواجد كلا من حسين الشحات وجونيور أجاي ومروان محسن.

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