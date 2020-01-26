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إصابة 13 مواطن في حادث مروري مروع في قنا

الأحد 26/يناير/2020 - 07:54 م
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أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
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أصيب ١٣ شخصًا، منذ قليل، في تصادم سيارة ميكروباص ودراجتين بخاريتين، بطريق قنا نجع حمادي الصحراوي.

تلقى الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق الإسعاف في قنا، إخطارا يفيد إصابة 13 مواطن، في تصادم سيارة ميكروباص ودراجتين بخاريتين، بطريق قنا نجع حمادي الصحراوي.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

مصر مرور قنا حادث مروري اخبار

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