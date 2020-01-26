الإسكان: تغطية الصرف الصحي تضاعفت 3 مرات.. والدولة تواجه كل التحديات

قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إن خدمة مياه الشرب تصل إلى 98% من المواطنين، و38% يستفيدون من تغطية الصرف الصحي.



وأشار "إسماعيل"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن نسبة تغطية الصرف الصحي تضاعفت 3 مرات خلال الخمس سنوات الماضية، مؤكدا أن الدولة مقبلة على مواجهة كل التحديات.



وأضاف نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن الدولة مهتمة بتحلية مياه البحار خاصة وأن مصر تمتلك سواحل بحرية هامة، كاشفا أنه يتم تحلية 1.6 مليون متر مكعب يوميا، فضلا على أن محطات الشرب تنتج نحو 30.1 مليون متر مكعب يوميا.

